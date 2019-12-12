Antalya derbisinde 7. randevu - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya derbisinde 7. randevu - Son Dakika Spor

Antalya derbisinde 7. randevu

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, lig tarihinde 7. kez rakip olacak.

Antalya derbisinde 7. randevu, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, lig tarihinde 7. kez rakip olacak.


Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narin, Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve ligde 16. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, Alanyaspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Antalyaspor, Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.


7. randevu


Öte yandan Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 6 maçtan 4'ünü Antalyaspor, 2'sini ise Alanyasppor kazandı. Kırmızı-beyazlıların 12 golüne, turuncu yeşilliler 7 golle karşılık verdi.


Lig oynadığı son yedi maçında 17 gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte sadece 1 puan toplayabildi. Antalyaspor gol yemediği son maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.


Kalesinde 26 gol gördü


Antalyaspor ligdeki 14 maçta kalesinde 13 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, 26 golün 16'sını iç sahada, 10'unu deplasmandaki mücadelelerde yedi. Antalyaspor, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, deplasmanda da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


Ligde Antalyaspor 12 puanla 16. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 22 puanla 7. sırada bulunuyor. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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