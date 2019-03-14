Son Dakika Haberleri: Antalya Derbisinde Geri Sayım Başladı

Antalya Derbisinde Geri Sayım Başladı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya getirecek olan Antalya derbisi için geri sayım başladı.

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Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya getirecek olan Antalya derbisi için geri sayım başladı.

Antalyaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp istasyon çalışması ile devam etti. Üç grup halinde yapılan istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde yapacak ve ardından tesislerinde kampa girecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Antalya, Spor
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