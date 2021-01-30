Antalya derbisinde kazanan Konyaaltı oldu - Son Dakika

Antalya derbisinde kazanan Konyaaltı oldu

30.01.2021 19:52
Antalya derbisinde kazanan Konyaaltı oldu, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki Antalya derbisinde Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı 28-21 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki Antalya derbisinde Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı 28-21 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları Şevket Korkut ve Tuğba Erke Bostan ile Konyaaltı Belediyesi Meclis üyeleri izledi.

ÜSTÜN OYUN SONUÇ GETİRDİ

Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayan ve bu karşılaşmadan galip ayrılan Konyaaltı Belediyesi'nin Mavi Kelebekleri, Muratpaşa Belediyespor maçına büyük moral ile çıktı. İlk yarıyı bir fark önde tamamlayan Mavi Kelebekler, Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu'nun hakemliğini yaptığı karşılaşmada mücadeleyi son saniyeye kadar hiç bırakmadı. Zaman zaman sertleşen rakibi karşısında takım ruhunu hiç bozmadan büyük bir ustalıkla oyun kuran Mavi Kelebekler, Muratpaşa'yı kendi sahasında 28-21 skorla mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincine boğulan Mavi Kelebek oyuncuları, bu sevinçlerini maç süresince alkışlarıyla kendilerine destek olan Başkan Semih Esen'le paylaştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk maçı Muratpaşa Belediyespor ile oynadıklarını ve o karşılaşmayı bir farkla kaybettiklerini hatırlatan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Halise Güneş, rövanşta elde ettikleri galibiyet ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Galibiyetin kendileri için moral olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediyespor Takımı Antrenörü Birol Ünsal, galibiyetin getirdiği sevinçle göz yaşlarını tutamadı.

"HER ZAMAN İNANDIM"

Maçı heyecanla izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise takımla gurur duyduğunu söyledi. "Belediyemizin Mavi Kelebekleri'ne benim inancım her zaman tamdı" diyen Başkan Semih Esen, maçtan sonra oyuncuları tebrik etti. Bu başarının daha niceleriyle perçinleneceğini ifade eden Semih Esen, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen takımın sahada olacağını söyledi.

(İHA)

Konyaaltı, Muratpaşa, Hentbol, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya derbisinde kazanan Konyaaltı oldu - Son Dakika


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