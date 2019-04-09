Son Dakika Haberleri: Antalya Derede Kaybolan Kader Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Sürüyor

Antalya Derede Kaybolan Kader Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Sürüyor

54 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları, 75'inci gününde de sürdü.

Antalya Derede Kaybolan Kader Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları, 75'inci gününde de sürdü. Yapılan çalışmalardan bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilemeyen Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise yürek burktu.

Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklenip düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Bugüne kadar çok sayıda ekibin bölgede arama çalışmaları yaptığı Kader Buse Acar'ın izine rastlanamazken, çalışmalar 75'inci gününde de devam etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

27 kişilik ekibin yaptığı çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sualtı aramalarını yaparken, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleriyle İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadavra arama köpeği 'Pense' ve sorumlusuyla iz takip köpeği 'Anka' tarafından da su seviyesi düşen Ağva Deresi ve Çamyuva sahilinde arama yapıldı.

ÇANTASI VE AYAKKABISININ TEKİ BULUNMUŞTU

Kader Buse Acar'ın 25 Ocak tarihinde Ağva Deresi'nin kayalık kısmında çantasına ulaşılırken, 27 Ocak tarihinde ise ayakkabısının sol teki Çamyuva Mahallesi'ndeki bir otelin plajında bulunmuştu.

BABADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMLAR

Diğer yandan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Kızının fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlarında Ahmet Acar, Canım kuzum, babişim, yavrum üzme bizi. Allah'ım bağışla benim yavrumu, Kuzum, çalışkan, saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Keşke gitmeseydin, otursaydın dizimizin dibinde. Hedefleri yüksek babişim. Biz sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız, sensiz olmuyor babişim. Allah'ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi ifadelerini kullandı. Kader Buse Acar'ın annesiyle küçükken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan baba Acar, Daha küçüktün babişim. Annen ve ben seni mutlu edebilmek için yapardık be kuzum. Allah'ım kızımızı bize bağışla dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:02 Kaynak: DHA

Kemer, Antalya, Güncel
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