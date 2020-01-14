Antalya dernek başkanının yeğeni norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Antalya dernek başkanının yeğeni norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü

6 saat önce

Dernek başkanının yeğeni Norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldüDÜNYA Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş (54), Norveç'te yaşayan yeğeni 21 yaşındaki Halil Kara'nın ırkçı saldırı sonucu başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Dernek başkanının yeğeni Norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü

DÜNYA Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş (54), Norveç'te yaşayan yeğeni 21 yaşındaki Halil Kara'nın ırkçı saldırı sonucu başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü söyledi. Yaşanan olaya tepki gösteren Kuş, yurt dışında benzer ırkçı saldırıların önlenmesini istedi.

Dünya Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş, yaklaşık 27 yıldır Norveç'te yaşayan kız kardeşinin, burada doğup büyüyen ve öğretmenlik yapan oğlu Halil Kara'nın geçen cuma günü okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla her zaman gittikleri bir restoranda yemek yediklerini anlattı. Yemekten sonra dışarı çıktıkları sırada bir grubun arkadan yaklaşıp, otoparkta tabancayla yeğeni Halil Kara'nın başına ateş ettiğini aktaran Mustafa Kuş, yanındaki arkadaşının ise bıçakla yaralandığını vurguladı.

Yeğeninin ırkçı saldırı sonucu öldürüldüğü düşündüklerini aktaran Mustafa Kuş, yeğeninin cenazesinin halen Norveç'te bulunduğunu ve otopsi işlemlerinin ardından perşembe ya da cuma günü Serik'e getirilerek toprağa verileceğini söyledi. Mustafa Kuş, ayrıca yurt dışında bu tür ırkçı saldırıların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Antalya dernek başkanının yeğeni norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü

Mustafa Kuş, Halil Kara, Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:14 Kaynak: DHA
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