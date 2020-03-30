Destek mi, köstek mi? Sokakta "erik dalı" ile oynadılar

ANTALYA'da bir grup vatandaş sağlık çalışanlarına destek için sokakta 'Erik dalı' türküsü eşliğinde oyun oynadı. Evde kal çağrısına uyup, dışarı çıkmayan bir kişi ise oturduğu sitenin balkonuna ses sistemi kurup, komşularının istek şarkılarını seslendirdi.

Koronavirüs vakalarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla başlatılan kampanyaya Antalya'dan dün akşam ilginç bir destek geldi. Yaklaşık 10 kişilik bir grup, saat 21.00 sıralarında son ses müzik açtıkları minibüsün önünde oynayarak, sağlık çalışanlarına destekte bulundu. 'Erik dalı' şarkısı eşliğinde oynayan grubun sosyal mesafeyi korumadığı görüldü.

BALKONDA İSTEK ŞARKILARI SÖYLEDİ

Diğer yandan, evden çıkamayan vatandaşların sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar da ilgi çekti. Bir grup genç, kendi yaptıkları spor aletleriyle çalışırken çektikleri görüntülerin yanında kent merkezindeki bir sitede oturan kişi, balkona kurduğu ses sistemiyle komşularının istek şarkılarını seslendirdi.