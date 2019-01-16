Son Dakika Haberleri: Antalya Dev Dalgalar Sahildeki Duvarları Yıktı

Antalya Dev Dalgalar Sahildeki Duvarları Yıktı

1 saat önce

Dev dalgalar sahildeki duvarları yıktıAntalya'nın Demre ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan 5 metrelik dalgalar Taşdibi ve Kömürlük plajlarında istinat duvarlarını yıktı.

Antalya Dev Dalgalar Sahildeki Duvarları Yıktı, System.String[]
Dev dalgalar sahildeki duvarları yıktı

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan 5 metrelik dalgalar Taşdibi ve Kömürlük plajlarında istinat duvarlarını yıktı.

Demre'de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar Taşdibi ve Kömürlük plajlarında dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya vuran dalgalar, bölgedeki parkları denizden ayıran taş duvarları yıkarken, palmiye ağaçlarını devirdi. Kömürlük Plajı'ndaki parkın duvarlarının yaklaşık 300 metrelik bölümü yıkıldı. Bölgedeki parkların bazı bölümleri de kullanılmaz hale geldi. Dev dalgalar Çayağzı Limanı'nın mendireğini bir yerinden ikiye böldü. Mendirekteki taşlar yola yığılırken, yol da kullanılmaz hale geldi. Şiddetli rüzgar Demre'deki portakal bahçelerine de büyük zarar verdi. Portakal ağaçlarındaki meyvenin bir bölümü yere döküldü.

Demre Yatçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Açık, Dün itibariyle Demre'de fırtına oluştu. Fırtına ile birlikte 5 metrelik dalgalar oluştu. O esnada yat limanımız perişan oldu. Dalgalar kayaları yıktı. Yıktıktan sonra dalgalar taşları limanın içine devirdi. Şu anda görüldüğü gibi buranın hali kötü. Devletimizden ve yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

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