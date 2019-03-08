Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Konservatuarı Öğrencileri, Piyona Yarışmasından Dereceyle Döndü

Antalya Devlet Konservatuarı Öğrencileri, Piyona Yarışmasından Dereceyle Döndü

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğrencileri Rusya'nın Sankt-Petersburg şehrinde düzenlenen, "Viva İl Pianoforte" 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'ndan derecelerle döndüler.

Antalya Devlet Konservatuarı Öğrencileri, Piyona Yarışmasından Dereceyle Döndü, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğrencileri Rusya'nın Sankt-Petersburg şehrinde düzenlenen, "Viva İl Pianoforte" 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'ndan derecelerle döndüler.

Yarışamada Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yuriy Sayutkin'in öğrencileri; İpek Kara, 9-10 yaş kategorisinde ikincilik, Batu Yıldırım 16-18 yaş kategorisinde üçüncülük; Öğr. Gör. Ekaterina Aktı'ın öğrencisi Elif Naz Karabulut 11-12 yaş kategorisinde üçüncülük; Dr. Öğr. Üyesi Samir Mirzayev'in öğrencisi Nurniran Pınar ise 13-15 yaş kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü kazanan öğrenciler ABD'nin New-York eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Carnegie Hall salonunda 4 Haziran 2019'da Global Artists Debut Concert kapsamında sahne almaya hak kazandılar. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Sankt Petersburg, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel
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