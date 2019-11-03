Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Opera ve Balesi "4. Murat"ı sahneledi
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "4. Murat"ı sahneledi

7 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "4. Murat" operasını sahneledi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "4. Murat" operasını sahneledi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2010'da hayatını kaybeden opera sanatçısı Okan Demiriş'in bestelediği "4. Murat", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda beğeniye sunuldu.

Daha önce 3 Mayıs 1980'de İstanbul'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsili yapılan üç perdelik eserin librettosu Turan Oflazoğlu'na ait.

Gösteride Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan, koroyu da şef Mahir Seyrek yönetti.

Haldun Özörten'in dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışıyla sahneye koyduğu operanın dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Gazal Erten, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserde, "Sultan Murat"ı Engin Suna, "Kösem Sultan"ı Sevinç Bilgin, "Sadrazam Topal Recep Paşa"yı Serhat Konukman, "Nef"i rolünü ise Göksay Yaran canlandırıyor.

Antalya DOB'un prömiyerini yaptığı eserde, Osmanlı tarihinin fetihler dönemi, sarayın gizemli yaşamı ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan 4. Murat'ın hayat hikayesi anlatılıyor.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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