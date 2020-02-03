Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çardaş Prensesi"ni son kez sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Çardaş Prensesi'ni son kez sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çardaş Prensesi"ni son kez sahneleyecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ile Bela Jenbach'a ait eser, 8 Şubat'ta son kez sahnelenecek.

Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek eserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserin, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Göksay Yaran, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise"i Emel Öziş canlandıracak.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı, 1950-1960 arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şöleni yansıtıyor.

Hakan Kalkan, Aydın Gün, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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