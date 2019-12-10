Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek
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Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneye koyacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek, System.String[]

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneye koyacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce prömiyeri gerçekleştirilen ve minik sanatseverlerin beğenisini kazanan Şekeronya müzikli çocuk oyunu, 14 Aralık Cumartesi 11.00'de sahnelenecek.

Zeynep Ergüven'in yazdığı çocuk oyununda, müzikler Murat Cem Orhan'a ait. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan Şekeronya'da, Antalya DOB orkestrasını Melih Tepretmez yönetirken eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Sipahi imzasını taşıyor.

Ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde, Serap Demirhan Işık "Fırıldak", Gizem Şener "Zeytin", Engin Yaman "Tombiş", Ercan Uğur "Karabaş", Heyecan Yakan "Kırmızı Başlıklı Kız", Erdi Can Aybaş "Kurt", Meriç Karataş "Soprano Horoz" ve Müge Günaydın "Büyücü" rolleri ile sahne alırken solistlere Antalya DOB bale sanatçıları eşlik edecek.


Eserin 7,5 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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