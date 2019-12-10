Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek
Son Dakika Magazin Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek - Son Dakika Magazin

Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek

6 saat önce

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce prömiyeri gerçekleştirilen ve minik sanatseverlerin beğenisini kazanan Şekeronya müzikli çocuk oyunu, 14 Aralık Cumartesi 11.00'de sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek, System.String[]

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce prömiyeri gerçekleştirilen ve minik sanatseverlerin beğenisini kazanan Şekeronya müzikli çocuk oyunu, 14 Aralık Cumartesi 11.00'de sahnelenecek.


Zeynep Ergüven'in yazdığı çocuk oyununda, müzikler Murat Cem Orhan'a ait. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan Şekeronya'da, Antalya DOB orkestrasını Melih Tepretmez yönetirken eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Sipahi imzasını taşıyor.


Ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde, Serap Demirhan Işık "Fırıldak", Gizem Şener "Zeytin", Engin Yaman "Tombiş", Ercan Uğur "Karabaş", Heyecan Yakan "Kırmızı Başlıklı Kız", Erdi Can Aybaş "Kurt", Meriç Karataş "Soprano Horoz" ve Müge Günaydın "Büyücü" rolleri ile sahne alırken solistlere Antalya DOB bale sanatçıları eşlik edecek.


Eserin 7,5 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Antalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans" Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:06:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]