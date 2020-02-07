Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fonikler Köyü"nü sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Fonikler Köyü'nü sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fonikler Köyü"nü sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tek perdelik çocuk oyunu "Fonikler Köyü"nü sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tek perdelik çocuk oyunu "Fonikler Köyü"nü sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izlenime sunulan eserin müzik düzenlemelerini, metnini ve anlatımını Tolga Taviş yaptı.

Oyunun orkestrasında, kemanda Nigida Kamilova Skovdahl, Elvan Şekercioğlu ve Koray Önel, viyolada Ziya Güçkan ve Ezgi Dursun, viyolonselde Veronika Yeliz Efe ve Pınar Cumbul, kontrabasta Işık Kadir Seven, flütte Petya Vasilev, obuada Taner Demir, klarnette Tolga Özdemir, fagotta Zeynep Gülin Demir, kornoda Volkan Kartal, trompette Ceyhun Haydaroğlu, trombonda Ertan Keser, tubada Ercan Ersoy, timpanide Erman Ayhan, vurmalı sazlarda Mehmet Doğuş Ünver, arpta Senem Çine yer aldı.

Antalya DOB orkestrasını Tolga Taviş'in yönettiği oyunda, çocuklara sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılıp sevdirilmesi amaçlanıyor.

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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