Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Opera ve Balesi "IV. Murat"ı sahneleyecek
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "IV. Murat"ı sahneleyecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "IV. Murat" operasını sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "IV. Murat" operasını sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da 3 Mayıs 1980'de gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsil kapalı gişe sahnelenen, librettosu Turan Oflazoğlu'na ait "IV. Murat" operası, Antalyalı sanatseverlerin de beğenisini kazandı.

Antalya DOB Sahnesi'nde 12 Aralık Perşembe saat 20.00'de tekrar izleyicisiyle buluşacak eser, Haldun Özörten'in dekor ve kostümle bütünleşen reji anlayışıyla sahneye konulacak.

Operanın dekoru Özgür Usta, kostümleri Gazal Erten, ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan IV. Murat'ın hayat hikayesini anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, koro şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

Besteci Okan Demiriş'in 2016'da vefat eden eşi, Türk operasının efsanevi baş sopranosu Leyla Demiriş'e ithafen bestelediği operada, "Sultan Murat" rolünü Engin Suna, "Kösem Sultan"ı Arzu Aydoğdumu, "Sadrazam Topal Recep Paşa"yı Ümit Burak Tekinay, "Nef'i"yi Göksay Yaran canlandıracak.

Eserin bilet fiyatları ise 15, 35 ve 50 lira olarak belirlendi. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

Turan Oflazoğlu, İstanbul, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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