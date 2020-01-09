Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Memleketim' müzikalini sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin müzik düzenlemelerini Deniz Yıldız, metni ve rejisini Fatih Şanal yaptı.

Orkestrasını şef Ömer Yöndem ve Hakan Kalkan'ın yönettiği eserin, koreografisini ise Armağan Davran üstlendi.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamları çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.


Soprano Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş, Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne aldığı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik etti.

Hakan Kalkan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında Nagehan Alçı'ya "Birtanesi" demesi Twitter'da gündem oldu

Son Dakika Haberleri
02:55 Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşk hikayesi - Son Dakika Haber
02:50 Şişli'de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı - Son Dakika Haber
02:46 BBDSO Maurice Steger'i konuk etti - Son Dakika Haber
01:04 Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı - Son Dakika Haber
00:56 İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 03:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]