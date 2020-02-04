Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Memleketim' müzikalini sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), iki perdelik "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), iki perdelik "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin gösteriminden önce Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 7 asker ve 1 sivil için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından müzikale geçildi. Müzik düzenlemelerini Deniz Yıldız'ın üstlendiği eserin, metnini ve rejisini Fatih Şanal yaptı.

Orkestrasını şef Ömer Yöndem ve Hakan Kalkan'ın yönettiği eserin, koreografisini ise Armağan Davran üstlendi. Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamları çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Soprano Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Tekinay, Emre Akyurt'un solist olarak sahne aldığı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik etti.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Memleketim müzikalini sahneledi

Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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