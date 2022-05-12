Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Bahar Konseri" verecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Bahar Konseri" verecek

12.05.2022 18:03
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Bahar Konseri" verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Bahar Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Bahar Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek konserde soprano Esra Serbest, piyanist Anna Tepretmez, viyolada Sonat Serbest ve kontrabasta Işık Kadir Keskin sahne alacak.

Müzenin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek konser, 17 Mayıs'ta saat 20.00'de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

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Kadir Keskin, Antalya, Opera, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Müze Bahar Konseri' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Bahar Konseri" verecek - Son Dakika
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