Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Bahar Konseri" verecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Bahar Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek konserde soprano Esra Serbest, piyanist Anna Tepretmez, viyolada Sonat Serbest ve kontrabasta Işık Kadir Keskin sahne alacak.

Müzenin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek konser, 17 Mayıs'ta saat 20.00'de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.