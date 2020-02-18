Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet"i bu sezon son kez sahneledi - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet"i bu sezon son kez sahneledi

7 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sundu.


Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.


Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetti.


Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı.


Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Müge Öğüt, "Romeo"yu Artur İvanov, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Artur Ivanov, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"i Öykü Ertürk, "Peder Lawrence"i Cem Kaytmaz, "Dadı"yı Fadime Keskin, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu, "Vali"yi Mehmet Sipahi ve "2 Kız" rollerini ise Seda Manaz ile Sevgim Aksoy canlandırdı.

William Shakespeare, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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