Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi"nin prömiyerini yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Sevil Berberi'nin prömiyerini yapacak - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi"nin prömiyerini yapacak

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sevil Berberi" operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sevil Berberi" operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Sevil Berberi", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 29 Şubat saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Gioacchino Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera arasında dünya sahnelerinde en çok tercih edilenlerin başında gelen eserde, Antalya DOB orkestrasını şefler Murat Cem Orhan, Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü yönetecek.

Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek'in çalıştıracağı eğlenceli operanın dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Nursun Ünlü, koreografisi Melda Özkan, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Onur Alpaslan, Erdi Can Aybaş ve Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen ve Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, Enis Ok ve Ufuk Toker, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin ve Oya Vural, "Fiorello" ve subayı Toygarhan Atuner ve Baturalp Bilgili, uşağı Selahattin Denizsümüren, noter rolünü ise Vural Vursavaş dönüşümlü canlandıracak.


17. yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Gioacchino Rossini, Haşim İşcan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:13:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi"nin prömiyerini yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]