Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sevil Berberi" operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Sevil Berberi", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 29 Şubat saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Gioacchino Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera arasında dünya sahnelerinde en çok tercih edilenlerin başında gelen eserde, Antalya DOB orkestrasını şefler Murat Cem Orhan, Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü yönetecek.

Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek'in çalıştıracağı eğlenceli operanın dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Nursun Ünlü, koreografisi Melda Özkan, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Onur Alpaslan, Erdi Can Aybaş ve Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen ve Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, Enis Ok ve Ufuk Toker, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin ve Oya Vural, "Fiorello" ve subayı Toygarhan Atuner ve Baturalp Bilgili, uşağı Selahattin Denizsümüren, noter rolünü ise Vural Vursavaş dönüşümlü canlandıracak.



17. yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.