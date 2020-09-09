Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu "The Funtime of the Opera" ile açacak - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni sanat sezonunu 19 Eylül'de "The Funtime of the Opera" ile açacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Operada hayalet değil, eğlence var." sloganıyla yola çıkan şef Musa Göçmen'in sahneye koyduğu eser, 19 Eylül saat 20.30'da Kepez Belediyesi Arif Nihat Asya Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ve orkestra dizilimiyle güvenli ortamda gerçekleştirilecek konserde, Antalya DOB orkestrasını, şef Musa Göçmen yönetecek.

Operanın herkes tarafından sevilmesi amaçlanan eserde, soprano Işılay Meriç Karataş ve Bilge Yılmaz, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Göksay Yaran ve bariton Serhat Konukman solist olarak sahne alacak.

Fiyatları 50 ve 75 lira olan konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.