Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sonbaharda Brahms" ezgilerini seslendirecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Sonbaharda Brahms" ezgilerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Konserde solist sanatçı Melih Tepretmez ve piyanist Anna Tepretmez, ünlü Alman besteci Johannes Brahms'ın "Dört Ciddi Şarkı" Op.121 (Vier ernste Gesange) eserini, piyanistler Anna Tepretmez ve Ahmet Sait Karabulut, Brahms'ın dört el piyano için bestelediği "Macar Danslarından Seçmeler"i seslendirecek.

Konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.