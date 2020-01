Antalya Devlet Opera ve Balesi şubatta 8 eserle sahnede olacak - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), şubatta opera, operet, bale, konser ve çocuk oyunundan oluşan 8 eserle seyircinin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği, müzik düzenlemesini Tolga Taviş, libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın gerçekleştirdiği "Romeo ve Juliet" balesi, 1, 15 ve 18 Şubat'ta sahnelenecek.

Deniz Yıldız'ın türkü düzenlemelerini yaptığı, Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu "Memleketim" müzikali, 4 Şubat'ta izleyici karşısında olacak. Aralıkta dünya prömiyeri yapılan eserde, tarihten süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik Batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türküler yer alıyor. Solistlere, Antalya DOB bale sanatçıları, folklorik danslarıyla eşlik ediyor.

Çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak senfonik masal "Fonikler Köyü"nün prömiyeri ise 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılarak sevdirilmesi amaçlanan eser, 7 Şubat'ta tekrar sahnelenecek.

"Çardaş Prensesi"nin son temsili

Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen neşeli operet "Çardaş Prensesi" 8 Şubat'ta son kez izleyiciyle buluşacak. Eser, tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı ve 1950-1960 arası romantizminin yaşatıldığı görsel şölen olarak sahneleniyor. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan eser, Türkçe seslendirilecek.

"Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla yola çıkan şef Musa Göçmen'in sahneye koyduğu "The Funtime of the Opera" 11 ve 20 Şubat'ta beğeniye sunulacak. İnteraktif konser, Türkiye'de ilk kez seyirciyi de sahne performansına katıyor. Operanın 7'den 70'e herkes tarafından sevilmesini amaçlayan eserde, izleyiciler kulaklarına oldukça tanıdık gelen aryalara, şarkılara ve napolitenlere eşlik etme şansı yakalayacak.

Soprano Burcu Uyar "Madama Butterfly" rolüyle Antalya'da

Antalya DOB, kapalı gişe sahnelediği, Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını, Yiğit Günsoy rejisiyle 13 Şubat'ta tekrar izleyiciyle buluşturacak. İtalyanca seslendirilecek eserde, Avrupa'da birçok başarı kazanan Ankara DOB solist sanatçısı Burcu Uyar "Madama Butterfly" rolüyle seyirci karşısında olacak.

Kurulduğu 2014'ten bu yana farklı temalardaki konserleriyle tanınan Anadolu Nefesli Beşlisi, sevilen tango ezgilerini, tangonun tarihiyle ilgili anlatımlar ve dans gösterisiyle bir araya getirildiği "Tangoloji" başlıklı çalışmasıyla 22 Şubat'ta sanatseverlerin karşısına çıkacak.

"Sevil Berberi"nin prömiyeri yapılacak

Rossini'nin iki perdelik komik operası "Sevil Berberi"nin prömiyeri, 29 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İtalyan operasının şaheserlerinden biri olarak gösterilen eseri Haldun Özörten sahneye koyuyor. Orkestra şefliğini sezon boyunca dönüşümlü olarak Murat Cem Orhan, Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem'in üstleneceği eserin dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor. Koreografisini Melda Özkan'ın hazırladığı operada, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.