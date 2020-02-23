Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tangoloji" konserini sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tangoloji' konserini sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tangoloji" konserini sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Tangoloji" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Tangoloji" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen tango ezgileri, tangonun tarihiyle ilgili anlatımları ve dans gösterileri bir araya getirilerek, özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Programda, Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşan "Anadolu Nefesli Beşlisi" sahne aldı.

Tolga Salman'ın bandoneon ile eşlik ettiği eserleri, Bilge Yılmaz ve Emre Akyurt seslendirdi.

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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