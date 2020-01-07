Antalya Devlet Opera ve Balesince

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın "Çardaş Prensesi" operetini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezinde Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe sahnelendi.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem, DOB korosunu ise Mahir Seyrek yönetti. Eserin, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'ın, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'nün, koreografi Serhat Nüfusçu'nun ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Göksay Yaran, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise"i Emel Öziş canlandırdı.



Eserde, Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan, tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı 1950-1960 dönemi yansıtıldı.



İzleyiciler, operetin sonunda eseri sahneleyen Antalya DOB sanatçılarını ayakta alkışladı.