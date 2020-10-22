Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Beethoven Akşamı" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Beethoven Akşamı" konserini 24 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde bu yıl 250. yaşı kutlanan büyük dahi besteci Beethoven'ın oda müziği repertuvarının baş yapıtlarından biri olarak görülen 7'li eseri seslendirilecek.

Konserde, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi keman sanatçısı Can Özhan, Antalya DOB viyola sanatçısı Aykut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarından viyolonsel sanatçısı Eren Sayarı, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası kontrbas sanatçısı Burak Karcı, Antalya DOB'un klarnet sanatçısı Ardahan Serindağ, korno sanatçısı Volkan Kartal ve fagot sanatçısı Oğuzhan Güner sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konser, 24 Ekim saat 20.00'de gerçekleştirecek.

Fiyatları 20 ile 35 lira arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.