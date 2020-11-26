Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Keman, Klarnet ve Piyano Resitali" - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Keman, Klarnet ve Piyano Resitali"

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Keman, Klarnet ve Piyano Resitali"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Keman, Klarnet ve Piyano Resitali"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak. Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Konserde Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim elemanı ve keman sanatçısı Can Özhan ve öğretim görevlisi piyanist Ekaterine Aktı ile Antalya DOB klarnet sanatçısı Arda Serindağ sahne alacak. Sanatçılar, konserde, S. Rachmaninav, J. Brahms, F. Kreisler, P.I. Tchaikovsky, F.V. Vecsey, P. de Sarasate ve L. Bassi'nin bazı eserlerini beğeniye sunacak. Konser biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden alınabilecek.

Son Dakika

Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu

Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi

Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş

Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak