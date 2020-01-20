Antalya Devlet Opera ve Balesinden müzede

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefesli Serenatlar" konseri verdi.

Antalya Müzesinde gerçekleştirilen konserde, DOB orkestrası sanatçıları Ufuk Soygürbüz ve Deniz Ongun obuada, Ardahan Serindağ ve Tolga Özdemir klarnette, Oğuzhan Güner fagotta, Volkan Kartal ve Türker Kuş kornoda yer aldı.

Orkestra, Ludwig van Beethoven ve Mozart'ın eserlerini seslendirdi.