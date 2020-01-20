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Antalya Devlet Opera ve Balesinden müzede "Nefesli Serenatlar" konseri
6 saat önce
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefesli Serenatlar" konseri verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:16 Kaynak: AA
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefesli Serenatlar" konseri verdi.
Antalya Müzesinde gerçekleştirilen konserde, DOB orkestrası sanatçıları Ufuk Soygürbüz ve Deniz Ongun obuada, Ardahan Serindağ ve Tolga Özdemir klarnette, Oğuzhan Güner fagotta, Volkan Kartal ve Türker Kuş kornoda yer aldı.
Orkestra, Ludwig van Beethoven ve Mozart'ın eserlerini seslendirdi.
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