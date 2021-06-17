Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba" konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba" konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, şef Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya DOB Korosu ile soprano Sevinç Bilgin, Burcu Kuru, Sema Çavuşoğlu Suna ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksay Yaran, bariton Umut Tarık Akça ve Serhat Konukman, bas Şafak Güç, piyanist Metin Kiper sahne alacak. Dünyaca ünlü opera eserlerinden seçilmiş aryaların seslendirileceği konser, Antalya Müzesi bahçesinde 23-30 Haziran saat 19.00'da seyirciyle buluşturulacak.

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