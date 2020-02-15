Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Tiyatrosu 'Bimarhane'yi sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"yi sahneledi.

Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"yi sahneledi.


Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 7 tiyatrocunun rol aldığı "Bimarhane" oyununu Ömer Naci Topcu yönetti.


Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostüm tasarımını Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.


Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayı Milliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor.

Devlet Tiyatroları, Murat Can, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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