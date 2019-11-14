Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu Ordu'da sahneleyecek
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Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu Ordu'da sahneleyecek

6 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu,

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.

Akıl hastanesinden kaçan bir grup delinin, bir Anadolu kasabasını akıllılardan daha iyi yönetmesinin konu edildiği oyunda, 16 kişilik oyuncu kadrosu rol alıyor.

"Buzlar Çözülmeden" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 16 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, Antalya, Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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