Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Tiyatrosu 'Buzlar Çözülmeden'i sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 15 tiyatrocunun rol aldığı "Buzlar Çözülmeden" oyununu, Alpay Aksum yönetti.

Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay ve ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, 27 Mayıs darbesi sonrasında zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yeni atanan kaymakamın başından geçen olaylarla ruh halinin değişimini konu alıyor.

Devlet Tiyatroları, Cevat Fehmi Başkut, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 04:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]