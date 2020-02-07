Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Devlet Tiyatrosu 'Buzlar Çözülmeden'i sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi

11 dakika önce

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 15 tiyatrocunun rol aldığı "Buzlar Çözülmeden" oyununu, Alpay Aksum yönetti.

Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay ve ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, 27 Mayıs darbesi sonrasında zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yeni atanan kaymakamın başından geçen olaylarla ruh halinin değişimini konu alıyor.

Antalya Devlet Tiyatrosu Buzlar Çözülmeden i sahneledi

Devlet Tiyatroları, Cevat Fehmi Başkut, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:17 Kaynak: AA
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