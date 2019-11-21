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Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan "Dördüncü Ay"
6 saat önce
Björn Boström'ün yazdığı, Şaziye Dağyapan'ın çevirdiği, Alpay Aksum'un yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Gözde Yavuz, ışık tasarımını Hakan Özdemir, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.
Björn Boström'ün yazdığı, Şaziye Dağyapan'ın çevirdiği, Alpay Aksum'un yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Gözde Yavuz, ışık tasarımını Hakan Özdemir, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.
Tek perdelik oyunda, Ferdi Dalkılıç ve Esra Şen rol alıyor. "Dördüncü Ay" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 23 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:02
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