Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan "Dördüncü Ay"
Son Dakika Magazin Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan 'Dördüncü Ay' - Son Dakika Magazin

Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan "Dördüncü Ay"

6 saat önce

Björn Boström'ün yazdığı, Şaziye Dağyapan'ın çevirdiği, Alpay Aksum'un yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Gözde Yavuz, ışık tasarımını Hakan Özdemir, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.

Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan

Björn Boström'ün yazdığı, Şaziye Dağyapan'ın çevirdiği, Alpay Aksum'un yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Gözde Yavuz, ışık tasarımını Hakan Özdemir, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.


Tek perdelik oyunda, Ferdi Dalkılıç ve Esra Şen rol alıyor.  "Dördüncü Ay" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 23 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Hakan Özdemir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rihanna bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı Selin Ciğerci takipçisine sert çıktı: Senin yarına çıkacağın belli mi? Çağla Şıkel "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:20:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan "Dördüncü Ay"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]