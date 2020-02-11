Antalya Devlet Tiyatrosu "Uğur Böceği Benekli"yi sahneledi - Son Dakika
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Antalya Devlet Tiyatrosu "Uğur Böceği Benekli"yi sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Nilbanu Engindeniz'in yazdığı bir perdelik "Uğur Böceği Benekli" oyununu sahneledi.

Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Nilbanu Engindeniz'in yazdığı bir perdelik "Uğur Böceği Benekli" oyununu sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 17 oyuncunun rol aldığı "Uğur Böceği Benekli"yi, Nilbanu Engindeniz yönetti.

Dekor tasarımını Özge Akarsu, kostüm tasarımını Aylin Dinler ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, sanatseverlerden ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, Uğur Böceği Benekli'nin dileğini yerine getirecek bilgeyi bulmak için en yakın arkadaşı Ağustos Böceği Puki ile ormanda başından geçen olayları konu alıyor.

Devlet Tiyatroları, Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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