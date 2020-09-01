Antalya Devlet Tiyatrosu "Yastık Adam" oyunuyla perdelerini açıyor - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda "Yastık Adam" isimli oyunla sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona 9 Eylül'de sahnelenecek "Yastık Adam" adlı oyunla başlayacaklarını söyledi.

Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemleri titiz şekilde aldıklarını anlatan Aksum, "Sosyal mesafe kuralları gereği seyirci sayısını yarı yarıya düşürdük. Oturma düzeni, birer koltuk arayla sabitlendi. Ozanla ve dezenfekte cihazlarıyla tüm salon ve fuaye alanlarımız günlük dezenfekte ediliyor." diye konuştu.

Yeni oyun "Yastık Adam"

Martin Mcdonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçeye çevirdiği "Yastık Adam" oyununun rejisörlüğünü Bengisu Gürbüzer Doğru üstleniyor.

Oyunda, Gökhan Tüzün "Michal", Salih Bayraktar "Katurian", Niyazi Mert Kurt "Tupolski", Şükrü Gürel "Ariel", İsmail Sabri Memiş "1. polis" ve Okan Kağnıcı "2. polis" rollerini canlandıracak.

İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekoru Murat Gülmez, kostümleri Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Hakan Özdemir, müziği Gürkan Çakıcı'ya ait.

Oyunda, totaliter bir ülkede sorguya çekilen bir yazar, karanlık masallar, işlenen çocuk cinayetleri ve soruşturma boyunca beklenmedik şekilde geçmişlerine yolculuk edilen kişilerin sıra dışı hikayesi anlatılıyor.