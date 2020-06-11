Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu - Son Dakika

Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu

Antalya, dijitalde tek destinasyon olduTurizmin başkenti Antalya'nın dijital iletişimde önemli bir eksiği tamamlanarak, iç pazarda 'Özlemedin mi', dış pazarda ise 'Sun and more' sloganlarıyla 'www.antalya.com.tr' adlı web sitesi hayata geçirildi.

Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu

Turizmin başkenti Antalya'nın dijital iletişimde önemli bir eksiği tamamlanarak, iç pazarda 'Özlemedin mi', dış pazarda ise 'Sun and more' sloganlarıyla 'www.antalya.com.tr' adlı web sitesi hayata geçirildi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Antalya Valiliği ve kentin önemli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, dijital dünyada tek elden tanıtım için www.antalya.com.tr sitesi kuruldu. Antalya'nın ve 19 ilçesinin tüm tarih, kültür ve doğal zenginliğini bir arada barındıran yeni web sitesinin tanıtımı, beş yıldızlı bir otelde yapıldı. Katılımcılar arasında fiziki mesafe kuralının da uygulandığı toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Haluk Özsevim ve sitenin yapımında görev alan ajans yöneticileri, sitenin tanıtımını yaptı. Sosyal medya hesaplarıyla da Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tek elden tanıtılacak. Antalya'nın dijital dünyadaki gücünün artırılması amaçlanan web sitesi, kenti ziyaret edecek misafirlere önemli bir yol haritası sunacak. 11 Haziran Perşembe günü itibarıyla hizmete giren site İngilizce, Almanya, Rusça ve Türkçe olmak üzere 4 dilde hizmet verecek.

'ÖZLEMEDİN Mİ' VE 'SUN AND MORE'

Web sitesinin tanıtımı için iç ve dış pazarda iki kampanya başlatılıyor. İç pazarda 'Özlemedin mi?', dış pazarda ise 'Sun and more' sloganlarıyla sosyal medya ve diğer tanıtım araçları kullanılarak, Antalya'nın doğal, tarihi ve turistik güzelliklerine ait fotoğraflarla tanıtım kampanyası yapılacak.

YILLARDIR KONUŞULAN EKSİK

Yıllardır konuşulan ve büyük boşluk hissedilen bir konu olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin vitrini olan Antalya'nın vitrinine çok önemli bir markanın monte edildiğini söyledi. Antalya'da genelde toptancı turizm yapıldığını belirten Karaloğlu, 'Rakip ülkelerimiz kadar turizmi, satışlarımızı bireyselleştiremedik. Sistem daha çok tur operatörleri üzerinden işliyor. Bunu artık dijital dünyanın gereklerine uygun altyapılar oluşturmadan da geliştirme şansınız yok" dedi.

ORTAK AKILLA OLUŞTURULDU

Dünyanın herhangi bir destinasyonundan Antalya'ya gelmek isteyen misafirin tek bir noktaya girip hem uçağı, hem oteli, yer hizmeti, restoran, hem de şehirdeki aktiviteleri aynı adreste bulup, onları temin edebileceği bir platforma ihtiyacı olduğunu kaydeden Karaloğlu, 'İşte antalya.com.tr fikri oradan çıktı. Bu bir eksikti, bugün bu şehir bu eksiğini ortak akılla oluşturdu" dedi.

ANTALYA İÇİN MİLAT

Bu şehirdeki en büyük kazancın her ay yapılan 'masa' denilen, Antalya'nın bir masası olduğunu belirten Karaloğlu, 'Herkesin bulunduğu o masanın başarısıdır bugün gelinen nokta. Bugün önemli ve Antalya için bugünü bir milat kabul edebilirsiniz. Bu yapıyı sadece başlangıç kabul etmek gerekiyor. Yaşayan bir organizma olmalıdır ve her gün yenilenen ve sürdürülebilir bir yapıya mutlaka dönüştürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

TİCARİLEŞMESİ GEREKİR

Antalya.com.tr'nin mutlaka ticarileştirilmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, 'Bu sadece bir Hilal-i Ahmer Cemiyeti gibi olmaz. Ticarileşmesi lazım, bunu belediye nihai devam ettiremez. Kuruluş aşamasında belediye finanse eder, belli bir süre taşır ama bir süre sonra ticari bir siteye dönüşmeli ve kendi sürdürülebilir gelir kaynaklarını oluşturması gerekiyor. Hem iç hem dış kampanyayı beğendim. Özlemedin mi, evet özledin tabi ki gel diyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'YA BÜYÜK KATKILARI OLACAK

Antalya'nın dijital dünyada olmasıyla ilgili konuyu çok ciddiye aldıklarını ve yaklaşık 9 ay önce çalışmaların başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak valiliğimizin katkılarıyla bu anlamda hep birlikte oluşturduğumuz antalya.com.tr'nin Antalya'ya büyük katkıları olacak. Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu

Münir Karaloğlu, Muhittin Böcek, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu - Son Dakika

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