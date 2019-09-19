Antalya dilara kandak davasında, avukattan tanıklara itham-arşiv

Dilara Kandak davasında, avukattan tanıklara itham

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) avukatı Nihan Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak sorgulanan tanıklar B.Y. ve M.C.O.'nun, Dilara Kandak ile sık sık görüştüğünü, kaybolduktan sonra hiç aramadıklarını öne sürdü.

Korkuteli ilçesinde oturan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart günü, Gülova'da bir tarlada gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı haldeki kadının üzerinin çıplak, el ve kolları ile ayaklarının iple bağlı olduğu tespit edildi. Otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örnekleri, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait çıktı. Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci kez evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, tutuklandı.

Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.C.O., daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Yorulmaz ile arkadaş olduğunu söyledi. Evli olduğunu kaydeden M.C.O., Kandak'ın evlerine gelip gittiğini, eşiyle de görüştüğünü belirtti. M.C.O., Dilara Kandak'la telefonda ise arkadaş olarak konuştuklarını ifade etti. Mahkeme başkanı ise M.C.O.'ya, Hal hareketlerin ve söylediklerin hayatın olağan akışına aykırı ifadelerini kullandı.

TANIKLARI İTHAM ETTİ

Sanık avukatı Nihan Kanat, Dilara Kandak'ın ölümünden önceki yakın süreçte en çok muhatap olduğu kişilerden birisinin B.Y. ile M.C.O olduğuna dikkati çekerek, 'Bu durumun aksine, onunla o süreçte en az görüşen kişi müvekkilim Ahmet Yorulmaz'dır. Yoğunlukla Dilara ile iletişim kuran M.C.O. ve B.Y., kaybolduğu tarihten sonra nedense Dilara'yı telefonla aramamışlardır. Her ikisi de karakol ifadesinde maktulün cesedinin bulunmasından sonra ne hikmetse en son Dilara kaybolduktan bir hafta önce görüştüklerini ifade ederek, olmayan beyanlarda bulunmuşlardır. Tanıklar doğru beyanlarda bulunmamaktadırlar diye konuştu.

Dosya kapsamında tıbbi, bilimsel ve sonucu etkiler delillerin toplandığına dikkati çeken avukat Nihan Kanat, konuşmasını şöyle sürdürdü

'Ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına ilişkin bilimsel mütalaayı sunmuştuk. Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcuttur. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz.

Sanık Ahmet Yorulmaz, avukatının beyanlarına katıldığını, uzun zamandır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti ise dosyada adı geçen V.B'nin 'günsüz' olarak hazır bulunmasına, duruşmada dinlenilen M.C.O'nun eşi H.O'nun tanık olarak dinlenmesine ve sanık Ahmet Yorulmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.