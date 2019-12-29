Antalya dilenirken yakalandı, 'beni bırakın' diye ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya dilenirken yakalandı, 'beni bırakın' diye ağladı - Son Dakika

Antalya dilenirken yakalandı, 'beni bırakın' diye ağladı

6 saat önce

Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladıAntalya'da yılbaşı öncesi polis ve zabıta ortak dilenci ve seyyar satıcı operasyonu gerçekleştirdi.

Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladı

Antalya'da yılbaşı öncesi polis ve zabıta ortak dilenci ve seyyar satıcı operasyonu gerçekleştirdi. Açıkta balık satmaya çalışanın balıkları toplatılırken turistlere zorla parfüm satmaya çalışanların parfümlerine de el konuldu. Dilencilik yapan Gökmen O. (75) ise "İmdat, beni bırakın ne olur ben eve gideceğim" diyerek ağladı. Gökmen O., zabıta ekiplerince sakinleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kent merkezinde dilenci ve seyyar satıcılara karşı operasyon düzenledi. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camii tercih edildi.

Özellikle namaz çıkışında cami cemaatinden para dilenenler ve cami önünde tezgah açan seyyar satıcılar ile Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere ve vatandaşlara parfüm satmak için ısrarcı davranarak rahatsızlık verenler tek tek yakalandı. Cami önünde bir elinde çanta, diğer eliyle de kucağına aldığı bebeğini tutan 27 yaşındaki Leyla T., zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının çantasından ve üzerinden para çıkmadı.

BALIK TEZGAHINA EL KONULDU

Cami bahçe kapısı önünde köpük kasalar içerisinde sazan balığı satmak isteyen Ali Erik'in sattığı balıklara el konuldu. 4 kasa balık ve bir terazi zabıta aracına yüklenirken, Ali Erik de zabıta karakoluna götürüldü. Ayrıca cami bahçesi etrafında seyyar tezgahlarda bijuteri ürünleri satanların da tezgahları toplatıldı.

ZABITAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere parfüm satmaya çalışan bir kişi ise zabıta ekiplerini görünce kaçtı. Zabıta ekipleri, satıcının kaçarken sokakta bıraktığı tezgahtaki parfümlere el koydu. Ellerinde çantayla turistlere parfüm satmaya çalışan Hüsnü D. (26) ve Devrim D. (32) ise zabıta ekiplerince yakalandı. Çantalardan çıkan 40 parfüme el koyan zabıta ekipleri, Hüsnü ve Devrim D. kardeşleri işlem yapmak üzere zabıta karakoluna götürdü.

Parfümler imha edilmek üzere toplanırken dilencilik yapan Leyla T., parfüm satan Devrim ve Hüsnü D. kardeşlere Kabahatler Kanununa göre 153 TL ceza yazıldı.

'NE OLUR BIRAKIN EVE GİDECEĞİM'

Kazım Özalp Caddesi'nde dilencilik yaparken polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Gökmen O. da zabıta ekiplerince yakalandı. Yakalanınca "İmdat, bırakın beni, ben zaten eve gidecektim. Ne olur yalvarırım bırakın" diyerek ağlayan Gökmen O., kendisine yardım edeceklerini söyleyen zabıta ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Zabıta karakoluna götürülüp üst araması yapılan yaşlı adamın üzerinden para çıkmadı.

Antalya dilenirken yakalandı, 'beni bırakın' diye ağladı

Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü (1)
Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü (2) Sürücü aracında vurulmuş olarak bulundu 76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü

Son Dakika Haberleri
16:26 'Eşin gözaltına' yalanıyla 30 bin liralık altını dolandıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
16:26 Destici türkiye ile libya'nın anlaşması hazımsızlık eden ülkeleri çıldırttı - Son Dakika
16:26 Pazaryeri'nde iki cip çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
16:26 Konya'da fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:25 Yılbaşı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 16:26:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya dilenirken yakalandı, 'beni bırakın' diye ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]