Antalya dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü - Son Dakika
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Antalya dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

9 dakika önce

Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldüAntalya'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti.

Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

Antalya'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, işyeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. Bir süre oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören işyeri sahibi, "Su ister misin" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.

Uğur'u o şekilde gören işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü. Uğur'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

Muratpaşa, Altındağ, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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