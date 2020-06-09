Antalya Diplomasi Forumu - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, çok sayıda mülteci ağırlayan ülkelere ekonomik desteğin yeterli seviyede sağlanmamasının bu ülkelerin ekonomilerine daha fazla yük getirdiğini söyledi.

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, çok sayıda mülteci ağırlayan ülkelere ekonomik desteğin yeterli seviyede sağlanmamasının bu ülkelerin ekonomilerine daha fazla yük getirdiğini söyledi.

"Dijital Diplomasi" temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliğinde "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu video konferans yapıldı.

Video konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Pakistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktör Yardımcısı Zsuzsanna Jakab katıldı.

Konferansta konuşan Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i yeni görevi sebebiyle tebrik etti ve ülkelerinin terörle mücadelede birlikte çalışmasının önemine değindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin mülteciler için de sunulmasının önem arz ettiğine dikkati çeken Safedi, virüsün ülke sınırı ya da mülteci kampında durmayacağını dile getirdi.

Beraberinde ciddi zorluklar barındıran bu sürecin gün geçtikçe özellikle ekonomik olarak ülkeleri daha fazla etkileyeceğini söyleyen Safedi, "Çok sayıda mülteci ağırlayan ülkelere desteğin yeterli seviyede sağlanmaması, bu ülkelerin ekonomilerine daha fazla yük getiriyor." dedi.


Safedi, salgının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sonuçların üstesinden gelmek ve mültecilerin gerekli hizmetleri aldıklarından emin olmak için iş birliğini artırmak gerektiğini ifade etti.


Ürdün Krallığı'nın kişi başına en çok mülteci bulunan ülke olarak, salgın süresince Birleşmiş Milletlerle (BM) yakından çalışarak mültecilerin gerekli bakımı almalarını sağladıklarını belirten Safedi, Suriyeli mülteci kamplarında henüz virüs vakası görülmediğinin altını çizdi.


Safedi, uluslararası kamuoyu desteğini göstermediği sürece BM'nin halihazırda sunduğu hizmeti devam ettirmesinin mümkün olmadığını anlatarak şunları kaydetti:


"Yakında Suriyeli mülteciler için Brüksel'de gerçekleşecek olan konferansta bir araya gelip olası çözüm önerilerini konuşmayı dört gözle bekliyoruz. Alternatif çözümlerden birisi de mültecilerin yurtlarına gönüllü dönüşünün mültecileri ağırlayan komşu ülkelerle değerlendirmesinin yapılmasıdır. Suriyeli mültecilerin uluslararası hukuk ve BM prosedürleri uyarınca güvenli şekilde ülkelerine dönebilmeleri için iş birliği içindeyiz. Bu gerçekleşene dek mültecilere gerekli bakımı ve desteği sağlamak zorundayız."

Hüseyin: "Mülteciler için elimizden geleni yapıyoruz"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Türkiye hükümetine bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür etti.

Irak'ta yerinden edilen 1 milyon 414 bin 642 kişi olduğunu belirten Hüseyin, 247 bin 568 Suriyeli mülteci ve 41 bin 237 diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hüseyin, şubatta Irak'ta salgının başlamasıyla kamplarda ve sığınaklarda gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayarak "Irak hükümeti devletin tüm olanaklarını seferber etti. Mültecilerin ilaç, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Böylesi büyük çaplı krizlerde mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişiler gibi toplumun en savunmasız kesimlerine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Hüseyin, salgın karşısında uluslararası dayanışma ve birliğin önemini hatırlattı.

Salgının gündelik hayatı tamamıyla etkilediğini anlatan Hüseyin, "Salgın sonrasında 6 adımdan oluşan önlemler aldık. Devlet makamlarını salgınla mücadele için koordine ettik, bir sağlık protokolü oluşturduk, mültecilerin ve yerlerinden edilmiş insanların hareketini durdurduk, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Dünya Sağlık Örgütüyle beraber çalıştık, kamplarda ve sığınaklarda sağlık protokolünü düzenledik." dedi.

"Bu küresel boyutta bir kriz, verilecek cevap da küresel olmalı" diye konuşan Hüseyin, salgın sürecinde Irak merkezi yönetimine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine destek olan BM kurumlarına ve tüm bağışçılara minnettar olduklarını dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu - Son Dakika

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