Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

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Antalya Diplomasi Forumu 2022

11.03.2022 17:08
Antalya Diplomasi Forumu 2022

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Pandemi Sonrası Toparlanma, Geçim ve Yerellik" başlıklı panelde, Kovid-19 salgınını geride bırakma yolunda ilerleyen dünyada, yeniden canlanmaya giden yolun yerel düzeyde ilerlediği vurgulandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Pandemi Sonrası Toparlanma, Geçim ve Yerellik" başlıklı panelde, Kovid-19 salgınını geride bırakma yolunda ilerleyen dünyada, yeniden canlanmaya giden yolun yerel düzeyde ilerlediği vurgulandı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de düzenlenen Akdeniz Birliği Genel Sekreteri Nasser Kamel moderatörlüğündeki panele, Fildişi Sahili Eğitim Bakan Kandia Kamissoko Kamara, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile eski Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Samanescu katıldı.

Moderatör Kamel, salgın sonrası gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasında ekonomik toparlanma açısından büyük bir eşitsizlik olduğunu belirterek, bunun en büyük sebeplerinden birinin aşılanma oranları olduğuna işaret etti.

Fildişi Eğitim Bakanı Kamara, ülkesinin en büyük kenti Abidjan'da yürütülen aşılama ve bağışıklık kazandırma kampanyalarında, sadece aşı değil maddi destek de sağlandığını, bunun ekonomiyi yeniden canlandırmaya ve iyileştirmeye da katkı sağladığını kaydetti.

Kamara, Fildişi Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü destek ve yardım programıyla da özellikle ticari faaliyetleri için aralarında kooperatifler oluşturan kadınlar ve gençlere ulaştıklarını ifade etti.

Panelde, Kovid-19 salgını sonrası yerel düzeyde başlayan toparlanmanın, yerel idareler arasında karşılıklı bağımlılıklar ve ilişki ağları kurarak, insanların geçim kaynaklarını canlandırmak için gerekli ivmeyi yaratabileceği belirtildi.

Katılımcılar, Kovid-19 salgınını geride bırakma yolunda ilerleyen dünyada, yeniden canlanmaya giden yolun yerel düzeyde oluşturulduğunun altını çizdi.

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Antalya Diplomasi Forumu, Ekonomi, Pandemi, D 8, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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