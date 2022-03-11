Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu 2022

11.03.2022 18:20
Antalya Diplomasi Forumu 2022

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya açtığı savaşı sonlandırması ve siyasi çözümlere inanması gerektiğini belirterek, "Şu an bunu yapmıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya açtığı savaşı sonlandırması ve siyasi çözümlere inanması gerektiğini belirterek, "Şu an bunu yapmıyor. Böyle devam ederse biz de ekonomik yaptırımlarla baskılarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), "Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti" konulu panel düzenlendi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, panelde yaptığı konuşmada "Putin'in savaşı sonlandırması, güçlerini çekmesi ve iyi niyete inanması lazım. Politik çözümlerin gücüne inanması lazım. Şu an bunu yapmıyor. Böyle devam ederse biz de ekonomik yaptırımlarla baskılarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda da cesur Ukrayna halkına ve askerlerine desteğimizi sürdüreceğiz. İnsani koridorların da oluşturulması bir o kadar önemli ki siviller tahliye edilsin, ihtiyaç duyulan yemek, tıbbi ihtiyaçlar gibi her şeyi sağlanabilsin." görüşünü paylaştı.

"2014'ten beri sağlanan desteğin ne kadar önemli olduğunu gördük"

Birçok NATO müttefikinin 2014'ten bu yana on binlerce Ukrayna gücüne çok önemli destekler sağladığını ve şu an bu güçlerin Ukrayna'da ön cephede savaştığını anımsatan Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ve Ukrayna halkına ve Ukrayna liderliğine verdiğimiz en somut destek. Rusya işgalini de durduran yavaşlatan şey bu oldu zaten. Biz 2014'ten beri sağladığımız eğitim ve ekipman desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu çabaların ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Tabii birtakım NATO müttefiklerimiz daha fazla gerek askeri olsun gerek insani olsun yardım yapmaktalar ya da mali, finansal destek vermekteler. Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş yaptırımlara şahitlik ediyoruz. Bunların hepsi de Rus ekonomisini sekteye uğratıyor, felç ediyor, Rusya üzerinde, Putin üzerinde çok yoğun da bir baskı yaratıyor. Burada bazı yaptırımlar sonucunda diplomatik çabalara güven duyularak belki masaya oturulmasını sağlayacak."

Stoltenberg, yaptırımların Rusya'ya geri adım attırma ihtimaline de değinerek, "(Yaptırımlar) Bütün dünya için bir maliyet yaratıyor ve hatta yaptırım uygulayan taraftaki ülkeler için de bir maliyet yaratıyor. Ama Rusya, Ukrayna'ya bu kadar umarsızca saldırırken, NATO ve NATO müttefikleri de çok ciddi yaptırımlar koydu ki Rusya üzerinde maksimum baskı yaratılabilsin. Herkesin pazarlık masasına, müzakere masasına oturması lazım nihayetinde." ifadesini kullandı.

"Her ülke kendi kararını özgürce verebilir"

NATO'nun doğuya doğru genişleyerek Ukrayna ve Gürcistan'ı ittifaka katma ihtimalinin Rusya'yı kışkırtıp kışkırtmadığı konusunu da değerlendiren Stoltenberg, "Bu provokatif bir şey değil. Özgür devletler ne isterse onu yapar. Her ülke kendi kararlarını özgürce verebilir. Ukrayna da bunu yapmak istiyorsa yani İsveç ve Finlandiya katılmak istemediğinde nasıl ki buna saygı duyuluyorsa Rusya her ülkenin bağımsız ve özgür kararlarına saygı duymalı." diye konuştu.

Stoltenberg, bağımsız bir ülkenin kendi yolunu seçip seçmemesini sorgulamanın Rusya'nın güç kullanmasının mümkün olduğu bir dünyaya girilmesine neden olacağına dikkati çekerek, NATO'ya üyelik konusunda her ülkenin iradesine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Dünyada yeni tehditler ve güvenlik sorunlarının bulunduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Biz savunma üzerine kurulu bir birliğiz. Biz, herhangi bir şekilde çatışma başlatmayız, ama çatışmaları önlemek için çalışmalıyız. Dolayısıyla gelecekte güçlü kurumlara ihtiyacımız var. NATO da bunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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