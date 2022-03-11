Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

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Antalya Diplomasi Forumu 2022

11.03.2022 18:21
Antalya Diplomasi Forumu 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Barışın Bedeli veyahut Savaşın Malliyeti" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Barışın Bedeli veyahut Savaşın Malliyeti" konulu panel düzenlendi.

TRT World Editörü Ghıda Fakhry'in moderatörlüğünü yaptığı panele, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum konuşmacı olarak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal de video konferans yöntemiyle katıldı.

Ukrayna'daki savaşa değinen Bazoum, şunları kaydetti:

"Bugün, savaşın maliyetinin ve barışın tabii ki bedelinin ne olduğunu daha somut olarak anlıyoruz. Çünkü yalnızca Ukrayna saldırı tehdidi altında değil, bütün insanlık neredeyse tehdit altında. Bizler gerçekten de tam bir dünya savaşıyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan tamamıyla farklı olacak bir dünya savaşı ile karşı karşıya kalabiliriz. Hepimiz aynı dünya insanıyız, aynı köydeniz diyorum çünkü buğdayın fiyatının artması bizim gibi fakir bir ülkede çok tabii ki hissedildi. Bu enerji fiyatının, yakıtın fiyatının artması bizde çok ciddi etkiye sahip oldu."

Bazoum, Afrika'nın tek bir ülkeden ibaret olmadığını, kendi mevcudiyeti üzerindeki tehditleri dikkate alması gerektiğini vurguladı.

"Biz çok ağır bir bedelini ödeyeceğiz bu savaşın. Avrupa'dan en uzak olan kıta olarak belki daha fazla ödeyeceğiz ama bu durumda nasıl çıkarız diye düşündüğümüzde şu anda tabii ki Avrupa diken üstünde ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde, Çin, Rusya bütün dünya aynı şekilde." değerlendirmesinde bulunan Bazoum, bugün istişare edebilmek ve düşünmek için iyi bir fırsatlarının olduğunu, diplomasi sayesinde gerekli tedbirler alındığında daha büyük risklerin engellenebileceğini söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, ülkesinin NATO içinde yer alan çok aktif bir üye olduğunu belirterek, AB ve NATO'nun Ukrayna adına verdiği kararlara katılım sağladıklarını söyledi.

Pahor, Ukrayna'nın uygulanmasını istediği uçuşa kapalı hava sahası kararı için resmi bir zemin olmadığını düşündüğünü kaydederek, NATO'nun Rusya'yla doğrudan çatışmaya girmesi için herhangi bir sebep olmadığını vurguladı.

NATO'nun, Rusya'ya kendi üyelerine karşı herhangi saldırgan bir tutum içerisine girmemesi konusunda net bir duruş sergilediğinin altını çizen Pahor, "Siyasi müzakerelerin yapılabilmesi için Rusya'nın köşeye sıkıştırılması gerekiyor. Dün burada üçlü bir toplantı gerçekleştirildi. Barışçıl bir şekilde krizin çözülmesi için bu bir başlangıç olabilir." dedi.

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Kaynak: AA

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