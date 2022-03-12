Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2022'de "Kadınlar insanlığı güçlendirir" paneli düzenlendi.

TRT World Spikeri Maria Ramos moderatörlüğünde yapılan panele, Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Stanislav Rascan, Knesset (İsrail Parlamentosu) Başkan Yardımcısı ve Meretz milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Alemdar katıldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Rascan, kadınların toplumsal hayatta ön saflarda yer almaktan çekindiğini ancak bunun değiştirilmesi gerektiğini belirterek, kızlarını diplomat olmaları için cesaretlendirdiğini aktardı.

Rascan, Slovenya'da kadınların parlamentoda temsiline ilişkin, liderlerin seçim listelerinde yüzde 30 kota bulunduğunu kaydetti.

Knesset Başkan Yardımcısı ve Meretz milletvekili Zoabi, İskandinav ülkeleri dışında kadınların ulusal meclislerdeki temsil oranının genelde yüzde 30 civarında kaldığını, İsrail parlamentosunun da yüzde 30 oranında kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Genç kadınların siyasi hayata katılması için cesaretlendirilmesi gerektiğini belirten Zoabi, siyaset dünyasının "çok hırslı" bir ortam olduğunu ve kadınların bu ortamda yer almak için network oluşturmayı öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Knesset Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ilk Arap kadın siyasetçi olduğuna dikkati çeken Zoabi, genç kadınlara, siyasi hayattaki etkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler verilmesinin önemine işaret etti.

Siyasetçi olmayı isteyen kadınlara tavsiyelerde de bulunan Zoabi, "Cesursunuz ve bu gurur duyulacak bir şey. Hak ettiğiniz şeyi talep ettiğiniz takdirde, bunun utanılacak bir şey olduğunu söyleyen ya da sizinle ilgili böyle düşünen hiç kimseye müsaade etmeyin, cesur olun." ifadesini kullandı.

Ruanda, parlamentosunda kadın temsil oranı en yüksek ülke

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Diop, Ukrayna'daki savaşa ilişkin "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar süren çatışmaların yaşandığı Afrika kıtasında, kadınların talihsiz bir savaş tecrübesine sahip olduğunu ancak bu tecrübenin aynı zamanda onları liderlik pozisyonlarına getiren bir fırsat haline dönüştüğünü dile getiren Diop, buna Ruanda'yı örnek verdi.

Yıllarca şiddetli çatışmalara sahne olan Ruanda'da kadınların parlamentoda çoğunluk oluşturmasının tesadüf olmadığını dile getiren Diop, bu ülkenin ulusal mecliste en yüksek kadın temsil oranına sahip ülke olduğunu belirtti.

Diop, kriz anında daha çok kadınların acı çektiğini fakat cinsiyet ayrımcılığının bir kadın meselesi değil, toplumsal mesele olduğunu kaydetti.

Kadınlarla inşa edilen barış daha sürdürülebilir

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da da kadınların daha önce Suriye, Yemen ve Afganistan'da olduğu gibi çatışmaların ortasında kalan milyonlarca kadın ile aynı kaderi paylaştığına dikkatin çekildiği panelde, kadınların savaştan en çok etkilenenler olarak müzakere masalarında varlık göstermesinin önemi vurgulandı.

İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alemdar da temsil eşitsizliğinin giderilmesi için erkeklerin de kadınlar ile aynı safta yer alması gerektiğini ve bunun her iki taraf için daha faydalı olacağını belirterek, kadınların barış müzakerelerine katkısının gerekliliğine vurgu yaptı.

Alemdar, müzakere ve ateşkes masalarını "savaşan erkekler kadar, savaştan çok farklı şekillerde etkilenen kadınların" oluşturması gerektiğini söyledi.

Kadınların barış görüşmelerinde yer almasının, sürecin başarıyla sürdürülmesi olasılığını yüzde 20 artırdığını kaydeden Alemdar, kadınların krizin çok yönlü şekilde ele alınmasını sağlayarak, daha kapsayıcı ve kalıcı barışın inşasına katkı sağladıklarını anlattı.