Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, teknolojinin gelişimiyle toplumların ilerleme kaydetmesine rağmen yeni tehditlerin de ortaya çıktığını belirterek, "O yüzden biz şu anda yapay zekanın gelişimini sağlarken temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, insan haklarının korunmasını nasıl sağlayabiliriz, bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz." dedi

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), "Değişimi temsil etmek" konulu panel düzenlendi.

Panelde konuşan Buric, "Günümüzde dünyaya baktığımızda gerçekten her şeyin çok değiştiği bir dönemdeyiz. O yüzden de değişimi hayata geçirirken kendimizi de bu değerlerden (temel hak ve özgürlüklerden) uzaklaştırmamalıyız." ifadesini kullandı.

Buric, Kovid-19 salgını sürecinde bu değerlerin tehdit altına girdiğine işaret ederek, "Temel hak ve özgürlükleri kaybetmemeye çalıştık. Bu yüzden de konseyimizin perspektifi genç nesillerin endişelerini, taleplerini çok önemli bir şekilde dikkate almak. Avrupa Konseyinde gençleri karar alma süreçlerine dahil ediyoruz." diye konuştu.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte toplumların ilerleme gösterdiğine dikkati çeken Buric, şunları kaydetti:

"Teknolojiden bahsediyoruz. Herkes teknolojiyi kullanıyor ve genç insanlar sadece teknolojiyi kullanarak çalışmaktadır. O yüzden de teknolojiyle birlikte toplumda gerçekten de çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Ama yakın zamanda teknolojiden git gide daha fazla tehdidin çıktığını görüyoruz, özellikle yapay zeka alanında. O yüzden biz şu anda yapay zekanın gelişimini sağlarken temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, insan haklarının korunmasını nasıl sağlayabiliriz bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz."

Buric, gençlerin giderek daha fazla seslerini duyurmaya ve siyasi liderleri bu alanda eyleme geçirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çünkü bir gelecek var diyorlar. O yüzden gençlerin katılımını odağımıza almış durumdayız ama aynı zamanda onların endişelerini, özellikle belli alandaki endişelerini dikkate alıyoruz. Bu konularda çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Politikaları tasarladığımızda daha kapsayıcı olmalıyız"

Kosova Başbakanı Albin Kurti de ülkesinde son yıllardaki seçimlerde gençlerin giderek daha fazla değişim istediğine işaret ederek, kendilerini seçenlerin çoğunluğunu kadınlar, gençler ve göçmenlerin oluşturduğunu söyledi.

Kurti, şöyle devam etti:

"Çünkü gençler aslında onlara sunduğumuz iki temel şeyi benimsediler. Biri istihdam, diğeri ise adalet. Sadece mahkemelerdeki adalet değil, aynı zamanda sosyal adalet, yani kurumların adil bir şekilde yönetilmesi de bir o kadar önemli."

Gençlerin ötekileştirilmemesi için sosyal ve siyasi gelişmelere katılımlarının sağlanması gerektiğinin altını çizen Kurti, "Politikaları tasarladığımızda daha kapsamlı düşünmeliyiz ve daha kapsayıcı olmalıyız." dedi.

Kurti, ayrıca ülkede son zamanlarda Rusya-Ukrayna savaşının gündemlerini en fazla meşgul eden konu olduğuna dikkati çekerek, "Kosova Cumhuriyeti olarak Rusya'nın yapmış olduğu işgali reddediyoruz, onun karşısındayız ve gerçekten de Ukrayna'nın ulusal özgürlük mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Gençliğin getirdiği değişiklikten ilham almamız gerekiyor"

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo??????? da ülkesinin yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olduğunu ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu belirterek, "Ben iki yıldır cumhurbaşkanıyım. Çok genç bir nüfusumuz var ülkemizde. Ben de çok yaşlıyım diyemem. 50 yaşında olacağım bu sene ama şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençliğin getirdiği değişiklikten ilham almamız gerekiyor." dedi.

Ülkesinin istikrarının, kendi içinde ve çevre ülkelerde meydana gelen istikrarsızlaştırıcı unsurlar nedeniyle son dönemde sekteye uğramasına rağmen ekonomilerinin giderek daha istikrarlı bir görünüm sergilediğini söyleyen Embalo, bu bağlamda gençlere istihdam oluşturarak yaşam kalitelerini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Bilgi ve tecrübeyi birleştirmelisiniz"

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov da dünyadaki politik değişimlere ilişkin siyasi partileri ekonomik oluşumlar noktasında değerlendirerek, "Eğer burada siyasete ekonomik bir yol olarak bakacak olursak aslında çok benzer şeylerin tüm dünyada olduğunu görürüz. Hatta demokratik rejimlerle otoriter rejimler arasında bile bu benzerlik söz konusu." diye konuştu.

Yeni neslin sadece sosyal medyayla düşündüğü söylemine katılmadığını anlatan Petkov, "Sosyal medya sadece medyadır. Gerçek sorunları çözmek ve gerçek hayata değer katmak birbirine çok benzerdir. İnsanların problemini çözme ilkeleri tüm nesiller için aynıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Petkov, kendi siyasi partilerinde ileri yaşlı üyelerin tecrübesine güvendiklerini ve bunu genç neslin enerjisiyle birleştirdiklerini aktararak, "Bilgi ve tecrübeyi birleştirmelisiniz, aksi takdirde bu çarpıklığı meydana getirir." ifadesini kullandı.