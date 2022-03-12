Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), demokratik yönetişim kavramı üzerinden genel demokrasi anlayışı ve Afrika ülkelerinin demokrasi deneyimleri ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda, TRT World sunucusu Melinda Nucifora'nın moderatörlüğünde "Demokratik yönetişim ve güvenlik" konulu panel düzenlendi.

Nepal Dışişleri Bakanı Dr. Narayan Khadka, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ve Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, panelin katılımcıları arasında yer aldı.

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa, Afrika kıtasında demokrasiyi kesintiye uğratan darbelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Barbosa, çok fazla darbe girişimi olduğu için darbelerin bölgede "bulaşıcı" olduğunu ve ülkesindeki istikrarın, askeri müdahaleler nedeniyle büyük risk altında bulunduğunu söyledi.

Nijer Dışişleri Bakanı Massoudou, "Ülkelerimiz genç ülkeler, demokrasiye yeni yeni kavuşmuş ve daha yeni alışmaya çalışan bir devletten bahsediyoruz. Dolasıyla darbe riskleri ülkemiz için de mevcut." ifadesini kullandı.

Demokrasileri darbeler ya da demokrasi dışı müdahalelerden korumanın yolunun, demokrasiyi ve demokratik kurumları güçlendirmekten geçtiğini belirten Massoudou, "Böylelikle halkı özgür ama aynı zamanda etken olabileceğine inandırmamız gerekiyor. Nijer devletinin bölgedeki 15 ülkeyle ortak demokratik değerleri benimsemesini hedefliyoruz. Söz konusu kriterleri daha da derinleştirerek bu 15 ülkenin demokratik değer paydaşlığında buluşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Moderatörün, kötü yönetimin Afrika'daki askeri müdahalelere gerekçe olarak gösterildiğini hatırlatması üzerine, Gana Dışişleri Bakanı Botchwey, "Ordunun bağlı olduğu yasa ve kurallar ortadadır ve askerin yönetim içerisinde rolü ve yeri yoktur. İster kötü yönetim, ister yolsuzluk, hangi sebep olursa olsun askeri darbeler asla savunulamaz." dedi.

"Elbette bizim de geçmişimizde darbeler vardı. Bizler demokrasi yolunda devam edeceğiz. Hükümetleri de ancak oy vererek değiştirebiliriz." ifadelerini kullanan Botchwey, Afrika'nın her bölgesinde darbe oluyormuş gibi bir algının oluşturulmaya çalışılmasının kıtadaki istikrarsızlığı cesaretlendirdiği yorumunda bulundu.