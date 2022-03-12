Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekanın kullanımında sorumlunun algoritmayı yazan mühendis mi yoksa kullanıcı mı olduğu konusunda sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), "Yapay zeka, Metaverse ve diğer her şey" konulu panel düzenlendi.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Metaverse'ün şimdilik sadece bir isimden ibaret olduğunu ve bu alanda tek bir şirkete bağlı kalınmaması gerektiğini belirtti.

Metaverse veya benzerleri için düzenlemelerin ve kuralların nasıl olması gerektiğinin şimdilik en büyük sorun olduğunu vurgulayan Koç, Metaverse'ün dünyada herkesin yeniden eğitim görmesine neden olacağını ifade etti.

Bu durumda çoğu insanın işini kaybedebileceği ya da kendini daha fazla geliştirmek durumunda kalacağı uyarısında bulunan Koç, şunları kaydetti:

"Türkiye için geçen sene 2021-2025 yıllarını kapsayan kendi yapay zeka stratejimizi ortaya koyduk. Bu stratejide daha çok yapay zekanın etik yönüne odaklandık. Çünkü burada sorun çıktığında ne olacak? Örneğin otonom sürüşte kaza olursa kim sorumlu olacak? Sürücü mü yoksa sistemi inşa eden verileri toplayan mühendis mi? Ayrıca bu kaza Türkiye'de olursa ve algoritma ABD'de yazıldıysa hangi kanun uygulanacak? Bu tür sorular sorulmalı ve cevaplar da verilmeli. Bu yüzden yapay zeka veya sistemleri üreten firmalar bunun ne kadar iyi veya kötü çalıştığını teyit etmeli."

Yapay zekayı hem kullanan hem de düzenleyen bir hükümet olmamız gerekiyor

Singapur Dışişleri Bakanlığı Nezdinde Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann, Singapur'un yapay zekaya bakışı konusunda ülkelerinin yaşlanan nüfusu ve kısıtlı insan gücünü göz önünde bulundurarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli yapılmasına odaklandıklarını anlattı.

Vatandaşlarına hizmet götürme konusunda giderek artan beklentileri karşılamaları gerektiğini dile getiren Ann, "Bu yüzden teknolojik dijitalleşmeye, yapay zekaya yüksek kaliteli kamu hizmetine devam etmek açısından bakıyoruz. Bu teknolojilerin büyük faydalar sağladığını kabul etmekle birlikte veri ve etik konuların korunmasını, geliştirilmesini de istiyoruz." diye konuştu.

Ann, özel sektörle hükümetin birlikte geliştirdiği yapay zeka etiği ve verinin korunmasına yönelik güncellenmiş bir çerçeve düzenleme yayımladıklarını aktararak, "İlaveten yapay zeka ile araştırmalara ciddi yatırım yapıyoruz. Bizim hem yapay zekayı kullanan hem de onu kanunlarla düzenleyen bir hükümet olmamız gerekiyor. Bu yüzden de hükümetimizin finanse ettiği bazı hizmetler bu teknolojileri kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın tehlikeli etkileri olabilir

UNESCO Slovenya Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Gasper Hrastelj ise yapay zekanın hızla gelişmesine rağmen dünya nüfusunun neredeyse yarısının internete erişiminin olmadığını, bu yüzden internetin herkes tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmasından bahsedilemeyeceğini söyledi.

Hrastelj, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet yapay zekanın ticaret, iklim değişikliği ve sağlık endüstrisinin gelişiminde önemli olumlu etkileri var, Şunu da biliyoruz ki ordunun eline geçebilir veya kişisel dijital haklara yönelik tehlikeli etkileri de olabilir. Yapay zekanın otokratik ve demokratik ülkeler tarafından nasıl kullanılabildiğini görebiliyoruz ve bu gelişmede dünyada bir bölünme olacak."

E-ticarette yapay zeka algoritmaları kullanılıyor

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de yapay zekanın ve Metaverse'ün e-ticaret sektörüne nasıl yardım ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye genelinde 250 bin işletmeyle 35 milyon müşteriye ulaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse her gün 50 milyon ticari işlem yapan 20 milyon kişi var. 1 milyon paketi sevk ediyoruz. Bütün bunu algoritmalarla inşa edilmiş teknolojilik gelişmelerle yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.