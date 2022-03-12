Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "İklim Değişikliği ve Enerjide Dönüşüm" konulu panel düzenlendi.

TRT World sunucularından Andrea Sanke'nin moderatörlüğünü yaptığı panele, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Cheikh Ahmed, Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Mbella ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı ve eski Büyükelçi Hakkı Akil konuşmacı olarak katıldı.

Ahmed, "İklim değişikliğiyle göç arasında çok önemli bir bağlantı var. Bölgemizde, 'Atlantik Yolu' diye bir yol var. Son yıllarda biz Atlantik yolunda çok daha fazla yoğunluk görmeye başlıyoruz. Su kaynakları giderek azalıyor aynı zamanda tarım faaliyetleri etkilenmiş durumda su kıtlığından dolayı. Bu nedenden dolayı hayvanların da telef olduğunu görüyoruz. Bu da insanları göçe zorluyor." dedi.

"Yeşil hidrojen yenilenebilir enerji anlamında çok önemli"

Bölgesindeki temiz enerji projelerine değinen Ahmet, bölgenin iklim krizlerden en çok etkilenen coğrafya olduğunu dile getirdi.

Ahmed, gençlerin göçünü azaltabilmek için projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hedefimiz bu projelerle, Moritanya'yı aslında enerji sağlayıcısı anlamında yeniden konumlanabilmek. Avrupa'ya yakınız. ABD'li bir şirketle mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz. Bir hidrojen tesisi kuracağız bu anlamda, yeşil hidrojen yenilenebilir enerji anlamında çok önemli. Bu projenin diğer amaçlarından biri de 50 milyon tonluk tuzdan arındırılmış su elde etmek. Projenin ilk yatırımları yapıldı, 40 milyar dolarlık bir bütçesi var. 2027'de başlamayı planlıyoruz. Projeye ortak olabilecek şirketleri arıyoruz, bu anlamda umarım, Türkiye ile bir ortaklığımız ya da temsil edecek bir şirketle bir ortaklık kurabiliriz."

Türkiye'nin son 20 yılda kendini tamamıyla dönüştürmüş bir ülke olduğunu vurgulayan Ahmed, Afrika ve Türkiye'nin birlikte bu projeleri yapabileceğini dile getirdi.

"Ormanlar bir zarar görürse, oksijen miktarı azalıyor ve ısınma artabiliyor"

Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella, ülkesinin ulusal iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji geçişiyle ilgili politikasının mevcut olduğunu kaydederek, "Biz bir orman bölgesindeyiz, Konga havzası dünyanın Amazonlardan sonra ikinci büyük orman havzası. Bu doğrultuda çok yoğun enerji kaynakları üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Ormanların da büyük bir endişe konusu olduğunu aktaran Mbella, "Ormanlar zarar görürse, oksijen miktarı azalıyor ve ısınma artabiliyor. Bütün bunlar da halkımız üzerinde etkili olabiliyor." dedi.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Akil, iklim değişikliği müzakerelerinin ekonomik yansımalarının olduğunu belirterek, "Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentileri ve hedefleri farklıydı müzakerelerde." dedi.

İklim değişikliği nedeniyle çok fazla kriz ve doğal afetle karşı karşıya kalındığını aktaran Akil, temiz enerjinin özel sektördeki yerini değerlendirdi.