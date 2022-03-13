Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

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Antalya Diplomasi Forumu 2022

13.03.2022 13:11
Antalya Diplomasi Forumu 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Gıda Güvenliği ve Tarımın Dönüşümü" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Gıda Güvenliği ve Tarımın Dönüşümü" konulu panel düzenlendi.

TRT World sunucularından Andrea Sanke'nin moderatörlüğünü yaptığı panele, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Hint Okyanusu Kıyıları Birliği Genel Sekreteri Salman Al Farisi ve Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. David Musabayana konuşmacı olarak katıldı.

Damka, gıda güvenliğinin, aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada, gıda güvenliği ya da gıdaya erişim önemli. 2022'de hala gıdaya hem fiziksel hem de ekonomik olarak ulaşamadığımızı görüyoruz. Bunu salgın döneminde gördük." dedi.

Gıda yetersizliğinin dünyadaki tüm olumsuzluğu ortaya çıkardığını belirten Damka, Kosova ve Balkanlar'da gıda güvenliği konusunda sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Damka, "Kovid-19 salgınında bir ülke başka bir ülkeye ilaç bile vermezken gıdayı hiç vermedi. Her ülke kendi geleceğini gıda üzerine düşünmek zorunda, bunu yapmak için tarıma yönelmek zorunda." ifadesini kullandı.

Gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Damka, Avrupa'da bile gıdada yeterlilik seviyesinin yeterli olmadığını aktardı.

"Ekilebilir, dikilebilir araziler daralıyor"

Farisi, gıdanın dağıtımı için tedarik ve uygun ulaştırma yollarının olması gerektiğine dikkati çekerek, "Değişen iklim, artan insan sayısı, nüfus, çevredeki stres gıda güvenliği konusunda çok önemli bir etki yaratacak. Gıda güvenliği, iklim değişikliğiyle de adaptasyon içeriyor. Suyun yönetimi, arazilerin yönetimi ve yine tahılların, ürünlerin yönetimi konusu hepimizin ihtiyaçları için gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekilebilir, dikilebilir araziler daralıyor." ifadesini kullanan Farisi, gıda ve besin güvenliğinin küresel bir zorluk olarak devam ettiğini söyledi.

"Kötü günler için tasarruf etmemiz gerekiyor"

Dr. Musabayana da "Ben konuşmalarımı, çağdaş bir mottomuzla devam ettireceğim. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği 'Dünya beşten büyüktür' mottosuyla devam ettireceğim. Bu mottoyu kendi evimize taşıyabilecek miyiz? Acaba gücün, yetkinin, kaynakların eşit dağılımı var mı? Kıtamız için bu soruyu sorabiliriz." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşıyla gıda zincirinin kırılganlığının tekrar ortaya çıktığına işaret eden Musabayana, Afrika'nın altyapı eksikliğinden, Kovid-19 salgınından dolayı gıdaya erişimlerinin neredeyse imkansızlaştığını ve gıda fiyatlarının aşırı arttığını dile getirdi.

Musabayana, "Hükümetler olarak üretimde çeşitliliği artırmamız, kötü günler için tasarruf etmemiz gerekiyor." dedi.

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Kaynak: AA

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