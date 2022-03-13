Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları'nın Türkiye'ye voleybolu sevdirdiğini belirterek, "Hem tüm dünyada Türk Milli Takımı'nın ne kadar başarılı olduğunu, aynı zamanda da Türk kadınını gücünü ve ne yapabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF) gerçekleşen ADF Youth etkinliğine Çavuşoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Federasyonu Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Kadınlar Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erdem katıldı.

Çavuşoğlu, ADF'nin en önemli unsurlarının gençler ve kadınlar olduğunu belirterek, sporun, sanatın ve kültürün Türkiye'nin önemli bir yumuşak gücü olduğunu söyledi.

Türk sporcuları başarı kazandığında her yerde konuşulduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu anlamda voleybol ve Filenin Sultanları son yıllarda ön plana çıktı. Filenin Sultanları voleybolu Türkiye'de çok sevdirdi, hem tüm dünyada Türk Milli Takımı'nın ne kadar başarılı olduğunu, aynı zamanda da Türk kadınının gücünü ve ne yapabileceğini gösterdi." diye konuştu.

Ankara'daki Voleybol Federasyonunun yatılı okulunu ziyaret ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu okul sayesinde yetenekli çocukların hem okul eğitimlerini aldığına hem de voleybol oynayabildiklerine dikkati çekti.

"Pandemiye rağmen geçen yıl 164 organizasyona ev sahipliği yaptık"

Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında sporun ülke değerine anlamlı bir katkı sağladığını belirterek, spor turizmine verilen öneme değindi.

Türkiye'nin her yerinde modern spor altyapısının bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Antalya'yı spor turizminin başkenti olarak görüyoruz. Antalya'nın çok ciddi bir rekabet üstünlüğü var." dedi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmada üstünlüğü bulunduğunu belirterek, "Pandemiye rağmen geçen yıl 164 organizasyona ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

"Konu milli takım olunca birlik oluyoruz"

Eda Erdem ise sporun kitleleri birleştiren bir özelliği olduğuna dikkati çekerek, Filenin Sultanları ve Türk kadın sporcuların ciddi bir göreve sahip olduğunu anlattı.

Türk sporcuların hem Türkiye'yi temsil hem de Türkiye'nin aydınlık yüzünü gösterme görevi bulunduğunu belirten Erdem, "Sporun bizi hayata kazandırdığını anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Erdem, milli forma giyince yaşanan birlik ve desteğe de dikkati çekerek, "Bir takımın taraftarı olabilirsiniz ama konu Milli Takım olunca birlik oluyoruz." diye konuştu.

Voleybol Federasyon Başkan Üstündağ da spora yönelik devlet desteğinin önemine vurgu yaparak, ünlü voleybolcu ve antrenör Atilla Öztire'nin Ukrayna'da mahsur kalan ailesine Dışişleri Bakanlığının 1 saat içinde ulaşarak tahliyesini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Üstündağ, tüm paydaşlarla ortak çalışarak voleybolu Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını da anlattı.

"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum"

Etkinliğin soru cevap kısmında katılımcıların sorularına yanıt veren Erdem, 14 numara giymesinin nedenini de anlattı.

Geç yaşta voleybola başladığını söyleyen Erdem, 14 numaralı formanın boşta olduğunu, kariyerinin devamında ise sürekli 14 numaranın karşısına çıktığını ifade etti.

"Galiba 14 kaderim." diyen Erdem, bir sakatlık ardından Erdem'i örnek alarak voleybola dönen genç bir sporcuya, "Daha iyi olabilmek için voleybolu çok seviyor olmanız lazım. Sakatlık sporun içinde var ve sakatlık hepimizi gerçek hayata döndürüyor. Bunu önünde bir engel olarak düşün ve aşmak için çalışarak geri dönmen gerekiyor. Hayatı voleybol üzerine yaşaman gerekiyor ama B planının da olması gerek. Sakatlık olabilir ama okulu da ihmal etmemeniz, yediklerinize içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Erdem, sadece yetenek değil çok çalışmak gerektiğini de belirterek, "Kendinize hedef koyun, hiçbir engele takılmamaya çalışın ve özgüveninizi bulmaya çalışın." dedi.

Bireysel hedeflerine yönelik soruya da cevap veren Erdem, " Fenerbahçe'yle kulüpler Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum, Milli Takımla 2024 olimpiyatlarında, yazın Dünya Kupası'nda madalya kazanmak istiyorum. Özellikle olimpiyatlarda Tokyo'da kıl payı kaçırdığımız madalyayı kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdem, genç sporcuların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getirerek, "Kimsenin ne söylediğine bakmadan, inatla çalışmaya devam edin. Benim de umutsuzluğa kapıldığım dönemler oldu, yapamazsın dendiği zaman çok iyi yaparım dedim ama sözle değil, sahadaki oyunumla söyledim. Güçlü durmaya çalışın ve kendinize güvenin. Kötü eleştirilere saygı duyun ama kabul etmeyin." değerlendirmesini yaptı.

Voleybolcu olmasaydı basketbolcu olmak isteyeceğini kaydeden Erdem, "Kuzenlerim basket oynuyordu ben de basketçi olmak istiyordum ama seçmelere gideceğim gün çok hastaydım. Annem izin vermedi, iyi ki de vermedi." dedi.

"Kapımız tüm spor ruhuna uygun çalışmalara açıktır"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitesi olmasına rağmen özellikle olimpiyat ev sahipliği için yapılan oylamaların objektif olmadığın belirterek, "Altyapı bakımından, kolay ulaşım bakımından, hangi kriteri koyarsanız koyun, İstanbul hem olimpiyatlara hem de dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır. Biz bakanlıklarımızın çalışmalarına da destek veriyoruz. Böyle bir karar verilirse tüm dünyadaki misyonlarımızla çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu ise Türkiye'nin tüm uluslararası organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bizim imkanlarımız hazır. Kapımız tüm spor ruhuna uygun çalışmalara açıktır." dedi.

Türkiye'de 60'tan fazla federasyon bulunduğunu ve bunlara devlet desteğinin çok yüksek olduğunu anlatan Kasapoğlu, tüm süreçlerin dans ve spor federasyonlarındaki gençlerle yürütüldüğünü söyledi.

Etkinliğin ardından katılımcılara imzalı voleybol topu dağıtıldı.